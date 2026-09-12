Animais “Fada-rosa” reaparece na Argentina e chama atenção para o fascinante mundo dos tatus Em fevereiro de 2026, o raro pichiciego-menor, apelidado de “fada-rosa”, foi novamente registrado na Reserva da Biosfera Ñacuñán, em Mendoza, na Argentina. Considerado a menor espécie de tatu do mundo, o animal mede aproximadamente de 7 a 11 centímetros, sem contar a cauda, e pesa cerca de 100 gramas Por Flipar

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