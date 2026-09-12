Galeria Forte de Copacabana: 112 anos de história, resistência e beleza à beira-mar Inaugurado em 28 de setembro de 1914, o Forte de Copacabana completará 112 anos em 2026. Construído para impedir a aproximação de navios inimigos à Baía de Guanabara, integra hoje uma das paisagens mais visitadas da orla carioca. A fortificação também foi palco de episódios marcantes da história nacional, como a Revolta dos 18 do Forte, em 1922. Por Flipar

divulgação