Animais Apetite de sobra: raças de cães que apresentam maior tendência a engordar Algumas raças de cães apresentam maior tendência a ganhar peso devido ao apetite, ao metabolismo, à genética ou ao nível mais baixo de atividade física. Isso não significa que todo animal dessas raças ficará obeso, mas exige atenção às porções, aos petiscos e aos exercícios. A obesidade canina pode causar problemas articulares, cardíacos e metabólicos. Por Flipar

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