Apetite de sobra: raças de cães que apresentam maior tendência a engordar

Beagle — O faro apurado faz o Beagle procurar comida constantemente, inclusive em lixeiras e armários acessíveis. Como tende a comer rapidamente e raramente recusa um petisco, suas porções devem ser medidas. Passeios e brincadeiras ajudam a controlar o peso.
Pug — O focinho achatado pode dificultar exercícios intensos, especialmente em dias quentes, favorecendo uma rotina mais sedentária. Ao mesmo tempo, muitos exemplares são bastante interessados em comida. Atividades moderadas e dieta equilibrada são fundamentais.
Labrador Retriever — Conhecido pelo grande apetite, o Labrador pode comer além do necessário e ganhar peso com facilidade. A raça precisa de alimentação bem controlada, poucos petiscos e atividades físicas diárias. O excesso de peso também sobrecarrega suas articulações.
Dachshund — Também chamado de salsicha, o Dachshund pode engordar quando recebe petiscos em excesso ou se exercita pouco. O peso adicional é especialmente perigoso para sua coluna alongada, aumentando a sobrecarga nas vértebras. Caminhadas regulares ajudam na prevenção.
Basset Hound — De comportamento geralmente tranquilo e pouco agitado, o Basset Hound pode gastar menos energia do que consome. Seu apetite e a baixa disposição para exercícios favorecem o ganho de peso. Passeios leves e frequentes devem fazer parte da rotina.
Golden Retriever — O Golden Retriever costuma aceitar comida com entusiasmo e pode ganhar peso se as porções não forem controladas. Apesar de ativo, precisa de exercícios regulares para manter a boa forma. Natação, caminhadas e brincadeiras são opções interessantes.
Cocker Spaniel — O Cocker Spaniel pode desenvolver sobrepeso quando leva uma vida sedentária ou recebe muitos agrados alimentares. Como é um cão sociável e carinhoso, os tutores podem exagerar nos petiscos. Brincadeiras e passeios ajudam a equilibrar o gasto energético.
Cavalier King Charles Spaniel — Pequeno e afetuoso, esse cão pode se adaptar facilmente a uma rotina pouco ativa. A combinação de sedentarismo e alimentação excessiva aumenta o risco de ganho de peso. O controle é importante porque a raça também apresenta predisposição a problemas cardíacos.