Galeria Quando o corpo dá o alerta: sintomas atribuídos ao estresse podem esconder outros problemas de saúde Muitos sintomas físicos e emocionais são atribuídos ao estresse, mas nem sempre essa é a causa real. O corpo pode manifestar sinais que indicam outras condições, como desequilíbrios hormonais, falta de nutrientes ou até problemas de saúde mais sérios. Cansaço persistente, insônia e irritabilidade são exemplos que se confundem com simples reflexo da rotina corrida. Por Flipar

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