Galeria Morango: sabor e versatilidade escondem cuidados importantes no consumo O morango , originário da Europa, na verdade é considerado um pseudofruto (termo que se refere ao fruto oriundo de uma só flor). Ele é doce e suculento, cultivado e apreciado por seu sabor e valor nutricional. Mas, na mesa, é bem mais que isso. Versátil, cai bem em grande variedade de guloseimas. Por Flipar

Imagem de congerdesign por Pixabay