Morango: sabor e versatilidade escondem cuidados importantes no consumo

Existem várias espécies de morango, sendo a fragaria a mais comum, cultivada em várias partes do mundo. O morango é uma fruta rica em vitamina C, A, E, B5 e B6, além de potássio, cálcio, ferro, selênio e magnésio.
O morango possui poucas calorias e contém boa concentração de água e fibras, o que ajuda a aumentar a sensação de saciedade entre as refeições. Também é rico em flavonoides, importantes agentes antioxidantes no organismo dos seres humanos.
O morango pode contribuir para uma alimentação favorável à saúde cardiovascular e ao funcionamento do cérebro. Estudos apontam possíveis efeitos sobre o colesterol, a resposta da glicose e alguns aspectos da cognição, mas ainda não há comprovação de que a fruta, isoladamente, previna Alzheimer ou câncer.
Por fornecer fibras, o morango contribui para o funcionamento do sistema digestivo. Sua vitamina C participa da formação do colágeno, importante para a cicatrização, a saúde da pele e o funcionamento adequado do sistema imunológico.
A fruta também contém compostos antioxidantes e anti-inflamatórios e, dentro de uma alimentação equilibrada, pode colaborar para o controle da pressão arterial e da glicemia.
Antes do consumo, é importante lavar cuidadosamente os morangos e fazer a higienização adequada, pois eles podem carregar terra, microrganismos e resíduos provenientes do cultivo. A lavagem em água corrente remove sujeiras superficiais, enquanto a desinfecção com produto próprio para alimentos ajuda a reduzir o risco de contaminação microbiológica.
Por ser uma fruta delicada e suscetível ao ataque de pragas e doenças, o morango exige cuidados rigorosos durante o cultivo. Sua superfície irregular também dificulta a limpeza, favorecendo a permanência de terra e microrganismos. Por isso, a higienização correta antes do consumo é indispensável.
O morango pode ser consumido puro ou combinado com outras frutas em sucos, vitaminas e saladas frescas. Também acompanha muito bem iogurtes naturais, cereais, aveia e granola, acrescentando cor, sabor e nutrientes às refeições. Para preservar suas fibras, prefira usar a fruta inteira e evite adicionar açúcar em excesso.
O morango combina muito bem com leite e derivados, abrindo espaço para inúmeras sobremesas cremosas. A fruta aparece em mousses, pavês, tortas, sorvetes, recheios, milk-shakes e preparações com creme ou leite condensado. Seu sabor levemente ácido ajuda a equilibrar a doçura e confere frescor, cor e aroma às receitas.
O morango também é amplamente utilizado na produção industrial de doces, geleias, biscoitos, chocolates e outras guloseimas. Na confeitaria, aparece com frequência em bolos e tortas, tanto em recheios como em coberturas e decorações. Sua combinação de doçura, leve acidez e aroma marcante agrada a diferentes paladares.
Por sua aparência atraente e sua cor vibrante, o morango também é muito usado em confeitarias na produção artesanal de guloseimas. Bombons, tortinhas, cupcakes e doces finos ganham sabor, frescor e um acabamento delicado com a fruta. Além de agradarem ao paladar, essas criações tornam a mesa mais bonita e convidativa.
A China ocupa a liderança mundial na produção de morangos, seguida por países que também mantêm cultivos expressivos. Estados Unidos, Turquia, Egito e México estão entre as principais forças desse mercado. A fruta ainda é produzida em grande escala em países como Espanha, Rússia, Polônia, Coreia do Sul e Brasil.
Minas Gerais ocupa a liderança nacional na produção de morangos, com o cultivo concentrado principalmente no sul do estado. As condições climáticas favoráveis e a tradição dos produtores transformaram a região em uma das principais referências brasileiras no plantio da fruta. Paraná, Rio Grande do Sul, São Paulo e Espírito Santo também se destacam nessa atividade.