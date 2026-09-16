Zara Larsson: de estrela mirim a destaque no Rock in Rio

Antes do show no Rock in Rio, Zara Larsson aproveitou para passear e se divertir pelo Rio de Janeiro. No sábado, 12 de setembro, ela foi fotografada na Marina da Glória com roupa informal e sem maquiagem. Durante o passeio, a cantora parou para tirar fotos com fãs que a reconheceram no local. Zara também compartilhou registros do momento em suas redes sociais.
Zara Maria Larsson nasceu em 16 de dezembro de 1997, na cidade de Solna, na Suécia. Ela é filha de Agnetha Larsson e Anders Larsson e tem uma irmã mais nova, Hanna Larsson, que também é cantora. Segundo relatos da própria artista, ela nasceu com falta de oxigênio devido ao cordão umbilical enrolado no pescoço.
Em 2008, Zara Larsson venceu a edição do programa de talentos sueco 'Talang', versão local do 'Got Talent'. Ela tinha 10 anos na época e cantou 'My Heart Will Go On', de Celine Dion, na final. A vitória garantiu à artista um prêmio de 500 mil coroas suecas. O single lançado por ela após o programa chegou à sétima posição da parada oficial de singles da Suécia.
A carreira de Zara Larsson ganhou um novo impulso quando ela assinou contrato com a gravadora sueca Ten Music Group, em 2012. No ano seguinte, lançou seu primeiro EP, 'Introducing', que teve 'Uncover' como principal single. A faixa liderou as paradas musicais da Escandinávia, e o sucesso da música e do EP resultou em um contrato com a gravadora americana Epic Records.
O segundo álbum de estúdio de Zara Larsson, 'So Good', foi lançado em março de 2017. O disco marcou a expansão internacional da carreira da cantora e trouxe as faixas 'Lush Life', 'Ain't My Fault', 'Don't Let Me Be Yours' e outras.. Depois, a cantora lançou os álbuns 'Poster Girl' e 'Venus'.
Em setembro de 2025, Zara Larsson lançou 'Midnight Sun', seu quinto disco de estúdio, que alcançou o primeiro lugar nas paradas da Suécia. A faixa-título ganhou destaque com coreografias virais no TikTok e entrou na Billboard Hot 100 dos Estados Unidos em janeiro de 2026.
Na carreira, Zara Larsson também teve algumas colaborações de sucesso. É o caso de 'Symphony', parceria com a banda britânica Clean Bandit lançada em 2017, que se tornou um dos maiores sucessos da cantora. Ela também lançou de 'She Did It Again', com a cantora sul-africana Tyla, e de 'Stateside', com a cantora PinkPantheress.