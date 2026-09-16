Galeria Carroça-bomba, mortos e um mistério: o atentado que abalou Wall Street há 116 anos Há 106 anos, em 16 de setembro de 1920, um atentado atingia o coração financeiro de Nova York, nos Estados Unidos. Uma explosão ocorreu pouco depois do meio-dia, em meio ao intenso movimento de trabalhadores e pedestres. A bomba foi colocada em uma carroça estacionada na região de Wall Street. O ataque deixou 38 mortos e cerca de 300 feridos, além de provocar uma grande destruição nas proximidades. Por Flipar

Domínio Público/Wikimedia Commons