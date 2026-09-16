Economia Entre cores, aromas e tradição: conheça os fascinantes mercados do mundo árabe Mais do que espaços de compra e venda, os souks fazem parte da vida cultural e comercial de muitas cidades do Norte da África e do Oriente Médio. Entre lojas, oficinas, cores e aromas, esses mercados tradicionais preservam costumes locais e atraem visitantes de várias partes do mundo. Por Flipar

Diego Delso - wikimedia commons