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Mumford and Sons retorna ao Brasil e estreia no Rock in Rio

O Mumford and Sons se apresentou no Rock in Rio no dia 12 de setembro, como headliner do Palco Sunset, em sua primeira participação no maior festival do país. Esse show também marcou o retorno do trio ao Brasil após dez anos, já que a última apresentação do grupo no país aconteceu no Lollapalooza Brasil, em 2016.

Por Flipar
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O show fez parte da 'Prizefighter Tour', iniciada em abril, e contou sucessos de diferentes fases da carreira da banda britânica, além de faixas do álbum mais recente do grupo. No entanto, a setlist do show teve um número menor de músicas em comparação com apresentações anteriores da turnê.

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O repertório incluiu sucessos como 'I Will Wait', 'The Cave' e 'Little Lion Man', além de canções do álbum 'Prizefighter' e de trabalhos anteriores, como 'Babel' e 'Wilder Mind'. Antes de chegar ao Rio de Janeiro, a banda havia se apresentado no festival Lasso, em Montreal, no Canadá.

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O Mumford and Sons foi formado em Londres, no fim de 2007, por Marcus Mumford, Ben Lovett, Ted Dwane e Winston Marshall, que se conheceram em Wimbledon Common, na região sul da capital britânica. O grupo surgiu na mesma cena musical londrina que revelou nomes como Laura Marling e Noah and the Whale.

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O álbum de estreia, 'Sigh No More',foi lançado em 2009 e teve 'Little Lion Man' como um de seus principais singles. O disco conquistou boa recepção da crítica e do público no Reino Unido e nos Estados Unidos, e abriu caminho para o segundo trabalho da banda, 'Babel', lançado em 2012. O álbum alcançou o topo das paradas britânica e americana e venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2013.

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Em 2021, o banjoísta e guitarrista Winston Marshall anunciou sua saída da banda após uma polêmica nas redes sociais. O músico havia elogiado publicamente um livro do jornalista americano Andy Ngo e afirmou que decidiu deixar o grupo para evitar que a controvérsia afetasse os demais integrantes.

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Desde então, o Mumford and Sons segue como trio, formado por Marcus Mumford, Ben Lovett e Ted Dwane. Já como trio, o grupo lançou 'Rushmere', em 2025, produzido por Dave Cobb. O disco foi descrito pelos próprios integrantes como um retorno às raízes da banda, em referência ao local onde o grupo nasceu.

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O álbum 'Prizefighter' chegou em 2026 e teve participações de Hozier, Gracie Abrams e Chris Stapleton. O trabalho aproxima o som da banda de uma sonoridade mais pop, sem abandonar as raízes folk que marcaram sua trajetória.

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