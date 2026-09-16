Mumford and Sons retorna ao Brasil e estreia no Rock in Rio

O álbum de estreia, 'Sigh No More',foi lançado em 2009 e teve 'Little Lion Man' como um de seus principais singles. O disco conquistou boa recepção da crítica e do público no Reino Unido e nos Estados Unidos, e abriu caminho para o segundo trabalho da banda, 'Babel', lançado em 2012. O álbum alcançou o topo das paradas britânica e americana e venceu o Grammy de Álbum do Ano em 2013.