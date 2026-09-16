Galeria Folhas gigantes: plantas impressionantes que parecem desafiar a natureza Algumas plantas impressionam não pela beleza das flores, mas pelas folhas de proporções extraordinárias. Encontradas principalmente em regiões tropicais e úmidas, essas espécies transformam jardins e florestas com formas quase pré-históricas. Conheça 12 plantas de folhas gigantes que ajudam a criar paisagens verdadeiramente surpreendentes. Por Flipar

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