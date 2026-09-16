Twenty One Pilots: história, sucessos e estreia no Rock in Rio 2026

A apresentação no Rock in Rio foi a sexta passagem do Twenty One Pilots pelo Brasil. A dupla já havia se apresentado no país em 2016, 2019 e 2023, no Lollapalooza, além de participar do GP Week em 2022. Em 2025, o grupo voltou ao Brasil com shows da turnê 'Clancy' em São Paulo, no Rio de Janeiro e em Curitiba.
O Twenty One Pilots surgiu em Columbus, Ohio, nos Estados Unidos, em 2009, sob a liderança do vocalista Tyler Joseph. A formação original também contava com Nick Thomas e Chris Salih, colegas de Joseph. O trio lançou um álbum autointitulado ainda no ano de fundação do grupo.
O nome Twenty One Pilots tem origem na peça 'All My Sons', do dramaturgo Arthur Miller, lançada em 1947. Tyler Joseph conheceu o texto enquanto cursava teatro na Ohio State University e encontrou ali a inspiração para o nome do projeto. A obra narra o dilema de um homem que vende peças de avião com defeito, decisão que resulta na morte de pilotos.
Em 2011, Nick Thomas e Chris Salih deixaram o grupo para seguir outros caminhos profissionais. O baterista Josh Dun assumiu o posto e passou a formar, ao lado de Tyler Joseph, a dupla que existe até hoje. Ainda naquele ano, o Twenty One Pilots lançou o álbum 'Regional at Best' de forma independente.
Em 2012, o Twenty One Pilots assinou contrato com a gravadora Fueled by Ramen e, no ano seguinte, lançou 'Vessel', seu primeiro álbum pelo selo. O disco teve todas as faixas certificadas com ouro ou platina nos Estados Unidos. Em 2015, Tyler Joseph e Josh Dun lançaram 'Blurryface', o primeiro álbum da dupla a alcançar o topo das paradas.
O disco também trouxe alguns dos maiores sucessos da carreira da dupla, como 'Stressed Out' e 'Ride', que se tornaram os primeiros singles do Twenty One Pilots a entrar no Top 5 da Billboard Hot 100. Todas as faixas do álbum também receberam certificação de ouro ou platina nos Estados Unidos.
Com isso, o Twenty One Pilots se tornou o primeiro artista da história a alcançar essa marca em dois álbuns diferentes. Além disso, a dupla venceu o Grammy de Melhor Performance de Dupla ou Grupo Pop por 'Stressed Out'. Ao longo da carreira, o Twenty One Pilots lançou outros álbuns de destaque, como 'Trench', 'Scaled and Icy', 'Clancy' e 'Breach'.