Galeria Twenty One Pilots: história, sucessos e estreia no Rock in Rio 2026 O Twenty One Pilots encerrou o Rock in Rio 2026 em grande estilo. Em sua estreia no festival, a dupla foi o headliner do dia 13 de setembro e levou ao palco uma apresentação que percorreu diferentes fases da carreira, com músicas de vários álbuns. O show fechou a programação desta edição, que também teve Foo Fighters, Elton John, Stray Kids, Maroon 5, Demi Lovato e Calvin Harris entre os grandes destaques. Por Flipar

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