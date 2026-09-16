Adeus a grandes nomes: personalidades que morreram em 2026

Robert Duvall – Vencedor do Oscar e astro de filmes como O Poderoso Chefão e Apocalypse Now, foi um dos atores americanos mais respeitados de sua geração. Morreu em 15 de fevereiro de 2026, aos 95 anos, em sua casa. A família não divulgou a causa.
Chuck Norris – Ator, mestre de artes marciais e astro de filmes de ação, também ficou conhecido mundialmente pela série Walker, Texas Ranger. Morreu em 19 de março de 2026, aos 86 anos. A família não revelou a causa da morte.
Catherine O'Hara – Atriz e comediante canadense, brilhou em produções como Esqueceram de Mim, Beetlejuice e Schitt's Creek. Morreu em 30 de janeiro de 2026, aos 71 anos, vítima de embolia pulmonar; câncer retal foi apontado como causa subjacente.
Sam Neill – O ator neozelandês ganhou fama mundial como o paleontólogo Alan Grant de Jurassic Park e atuou em mais de uma centena de produções. Morreu em 13 de julho de 2026, aos 78 anos, de pneumonia.
Tim Curry – Ator britânico de carreira marcante no cinema, teatro e televisão, eternizou o personagem Frank-N-Furter em The Rocky Horror Picture Show. Morreu em 25 de agosto de 2026, aos 80 anos, de doença arterial coronariana.
Bonnie Tyler – A cantora galesa conquistou sucesso internacional com músicas como “Total Eclipse of the Heart” e “Holding Out for a Hero”. Morreu em 8 de julho de 2026, aos 75 anos, em Portugal, após um período de internação decorrente de complicações de uma cirurgia intestinal.
Yayoi Kusama – Uma das artistas japonesas mais famosas do mundo, tornou-se conhecida pelas obras cobertas de pontos, abóboras e instalações imersivas. Morreu em 14 de agosto de 2026, aos 97 anos, em um hospital de Tóquio. A causa não foi divulgada.
Gloria Steinem – Jornalista, escritora e ativista americana, tornou-se uma das figuras mais influentes do movimento feminista nos Estados Unidos. Morreu em 2 de setembro de 2026, aos 92 anos, em sua casa em Nova York de causas naturais.
Sonny Rollins – Saxofonista americano, foi um dos gigantes do jazz e uma das últimas grandes figuras da geração que revolucionou o gênero nos anos 1950. Morreu em 25 de maio de 2026, aos 95 anos; havia sido diagnosticado com fibrose pulmonar.
Neil Sedaka – Cantor, pianista e compositor americano, marcou a música pop com sucessos como “Oh! Carol” e “Breaking Up Is Hard to Do”. Morreu em 27 de fevereiro de 2026, aos 86 anos, de doença cardiovascular aterosclerótica; insuficiência renal também contribuiu para o quadro.
Clive Davis – Um dos executivos mais influentes da indústria fonográfica, ajudou a lançar ou impulsionar artistas como Whitney Houston, Alicia Keys e Aerosmith. Morreu em 22 de junho de 2026, aos 94 anos. Estava hospitalizado por problemas respiratórios.
David Hockney – Pintor britânico de enorme projeção internacional, tornou-se uma das figuras mais influentes da arte contemporânea ao longo de uma carreira de sete décadas. Morreu em 11 de junho de 2026, aos 88 anos, em Londres. A causa da morte não foi divulgada.
Jesse Jackson – Líder americano dos direitos civis, trabalhou ao lado de Martin Luther King Jr. e tornou-se uma figura de destaque na luta pela igualdade racial. Morreu em 17 de fevereiro de 2026, aos 84 anos; enfrentava havia anos a paralisia supranuclear progressiva, doença neurodegenerativa.
James Van Der Beek – O ator americano tornou-se ídolo de uma geração ao interpretar Dawson Leery, protagonista da série Dawson's Creek. Morreu em 11 de fevereiro de 2026, aos 48 anos, após enfrentar um câncer colorretal.
Bob Weir – Guitarrista, cantor e compositor americano, foi um dos fundadores do Grateful Dead, banda fundamental da contracultura e do rock psicodélico. Morreu em 10 de janeiro de 2026, aos 78 anos, depois de passar por tratamento contra um câncer.
Bob Mackie – Estilista e figurinista americano, criou alguns dos visuais mais famosos de Cher e também vestiu estrelas como Barbra Streisand, Diana Ross e Tina Turner. Morreu em 14 de setembro de 2026, aos 87 anos, vítima de pneumonia.
Alan Greenspan – Economista americano, presidiu o Federal Reserve, o banco central dos Estados Unidos, entre 1987 e 2006 e tornou-se uma das figuras mais influentes da economia mundial. Morreu em 22 de junho de 2026, aos 100 anos, devido a complicações da doença de Parkinson.
Peter Cullen – Ator e dublador canadense, tornou-se mundialmente conhecido como a voz de Optimus Prime em Transformers e também dublou o burrinho Ió, de Winnie the Pooh. Morreu em 26 de agosto de 2026, aos 85 anos, de parada cardíaca, associada a parada respiratória e outras condições de saúde.
Oscar Schmidt – Considerado um dos maiores jogadores da história do basquete brasileiro, o “Mão Santa” tornou-se o maior pontuador olímpico da modalidade. Morreu em 17 de abril de 2026, aos 68 anos, após sofrer uma parada cardiorrespiratória.
Ted Turner – Empresário e pioneiro da televisão por assinatura, fundou a CNN e esteve por trás de canais como TNT, TCM e Cartoon Network. Morreu em 6 de maio de 2026, aos 87 anos, cercado pela família. O comunicado familiar não informou a causa.
Valentino Garavani – O estilista italiano fundou a grife Valentino e vestiu estrelas como Elizabeth Taylor, Julia Roberts e a princesa Diana. Morreu em 19 de janeiro de 2026, aos 93 anos, em sua residência em Roma. A causa da morte não foi divulgada.