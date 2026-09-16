Celebridades e TV Adeus a grandes nomes: personalidades que morreram em 2026 Ao longo de 2026, o mundo se despediu de personalidades que deixaram marcas profundas na música, no cinema, nas artes, no esporte e em outras áreas. Astros consagrados e nomes que ajudaram a transformar seus campos de atuação estão entre as perdas que repercutiram internacionalmente. Por Flipar

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