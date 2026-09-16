Galeria Entre folhas e sabores: os segredos da alcachofra, a flor que conquistou a gastronomia De aparência exótica e sabor delicadamente amargo, a alcachofra é, na verdade, o botão floral ainda fechado de uma planta. Suas folhas carnudas e o coração macio transformaram o vegetal em ingrediente valorizado em diferentes tradições culinárias. Por Flipar

Imagem de Annette Meyer por Pixabay