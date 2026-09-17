Filmes e Séries Matthew Rhys conquista dois Emmys de atuação e faz história na premiação Matthew Rhys entrou para a história do Emmy no dia 14 de setembro de 2026. Durante a 78ª edição do Primetime Emmy Awards, o ator galês conquistou dois prêmios em categorias distintas de atuação principal. Com a conquista, Rhys se tornou o primeiro homem a vencer, na mesma noite, em duas categorias diferentes de atuação principal no Emmy. Na cerimônia, ele esteve acompanhado da companheira, Keri Russell, que também havia sido indicada ao prêmio de Melhor Atriz em Série de Drama. Por Flipar

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