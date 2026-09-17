Matthew Rhys conquista dois Emmys de atuação e faz história na premiação

O primeiro prêmio da noite veio por 'O Monstro em Mim', minissérie da Netflix, na categoria de Melhor Ator em Série Limitada, Antologia ou Filme para TV. Na produção, Rhys interpreta Nile Jarvis, um magnata do setor imobiliário suspeito do desaparecimento da própria mulher. Claire Danes também protagoniza a série como Aggie Wiggs, escritora e vizinha que investiga o passado de Jarvis.
Rhys subiu ao palco pela segunda vez para receber o Emmy de Melhor Ator em Série de Comédia por 'O Segredo de Widow's Bay', produção da Apple TV+. Ele também ganhou um 3º Emmy como produtor executivo, já que a série venceu na categoria de Melhor Série de Comédia. Entretanto, os feitos do ator não pararam por aí.
As duas vitórias de atuação de 2026, somadas ao Emmy que ele havia conquistado em 2018 na categoria de Melhor Ator em Série de Drama por 'The Americans', fizeram de Rhys o primeiro ator da história do Emmy a vencer nas três principais categorias de atuação masculina: drama, comédia e série limitada.
Nascido em Cardiff, no País de Gales, em 8 de novembro de 1974, Rhys se formou na Royal Academy of Dramatic Art, em Londres. Ainda na escola de teatro, atuou na série policial britânica 'Backup' e no filme 'House of America'. Depois, voltou ao País de Gales para estrelar 'Bydd yn Wrol'. Pelo papel, recebeu o prêmio de Melhor Ator no BAFTA Cymru, versão galesa do BAFTA.
Rhys ficou conhecido por interpretar Kevin Walker na série 'Brothers and Sisters', exibida pela ABC entre 2006 e 2011. O personagem era um advogado abertamente gay e um dos pilares emocionais da família Walker retratada na trama. A série teve cinco temporadas e, durante esse período, Rhys se mudou para Santa Monica, na Califórnia.
Depois, ele estrelou 'The Americans', série da FX que teve seis temporadas e foi exibida entre 2013 e 2018. Na produção, deu vida a Philip Jennings, um espião soviético infiltrado nos Estados Unidos durante a Guerra Fria. O personagem fingia ser um cidadão americano e mantinha uma família aparentemente perfeita ao lado da esposa, Elizabeth Jennings, interpretada por Keri Russell, também uma espiã russa, e dos filhos, Paige e Henry.
Ao longo da carreira, Rhys também interpretou outros personagens memoráveis, como o poeta galês Dylan Thomas no longa 'Amor Extremo' e, anos depois, o analista militar Daniel Ellsberg em 'The Post - A Guerra Secreta', dirigido por Steven Spielberg. Ele também integrou o elenco de 'Um Lindo Dia na Vizinhança' e protagonizou a série 'Perry Mason', da HBO.