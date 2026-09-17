Greta Garbo: mistérios, sucessos e curiosidades da estrela que abandonou Hollywood

Em 1999, inclusive, ela ficou em quinto lugar na lista do American Film Institute das maiores atrizes do cinema e, além disso, foi indicada 4 vezes ao Oscar de Melhor Atriz e recebeu um prêmio honorário da Academia em 1955 por suas atuações e contribuições para o cinema. A seguir, saiba mais sobre essa lenda de Hollywood.
Greta Garbo, cujo nome de batismo é Greta Lovisa Gustafsson, nasceu em 18 de setembro de 1905, em Estocolmo, Suécia, e seu nascimento foi uma surpresa para os pais, que já tinham dois filhos.
O pai de Greta era um trabalhador braçal que frequentemente ficava desempregado e tinha saúde frágil, e, por isso, enfrentavam dificuldades financeiras. Depois que o pai ficou doente, quando ela tinha 13 anos, ela precisou abandonar a escola para cuidar dele.
Dois anos depois, ele morreu e Greta conseguiu um emprego como vendedora em uma loja de departamentos sueca. Para ajudar a promover a linha de roupas masculinas, Greta estrelou um comercial, e seu talento chamou a atenção, e, assim, ela conseguiu seu primeiro papel em um filme, em 1922. Logo depois, Greta ganhou uma bolsa de estudos no prestigiado Teatro Dramático Real, a principal escola da Suécia para aspirantes a atores.
Mas ela decidiu parar os estudos ao conhecer o diretor Mauritz Stiller, o principal diretor de cinema mudo da Suécia, que a queria no filme 'A Lenda de Gosta Berling', de 1924. Foi Stiller quem a orientou a usar o sobrenome Garbo.
Em 1925, conseguiu para ela um contrato com a Metro-Goldwyn-Mayer, o famoso estúdio MGM. Assim, com 19 anos, ela se mudou para os Estados Unidos para tentar carreira em Hollywood e rapidamente se tornou uma estrela. Desde sua chegada, ela evitou revelar detalhes sobre sua vida pessoal para a imprensa. Ela concedeu sua última entrevista nos Estados Unidos em 1927.
O primeiro filme americano de Garbo, 'Laranjais em Flor', de 1926, no qual ela interpretou uma camponesa espanhola desesperada para se tornar uma estrela da ópera, foi um sucesso, e sua expressividade em filmes mudos levou a MGM a assinar um contrato de exclusividade com a atriz. Para a MGM, Garbo era o maior trunfo do estúdio. Seus três primeiros filmes representaram 13% dos lucros da empresa entre 1925 e 1926 e, nessa época, depois de uma disputa com o estúdio, conseguiu um novo contrato e com
No restante da década de 1920, Garbo atuou em dramas românticos populares como “A Mulher Divina”, “Mulher de Brio', “A Dama Misteriosa” e 'O Beijo'. Ela também contracenou várias vezes com John Gilbert, com quem teve um relacionamento amoroso fora das telas, chamando a atenção do público e da imprensa.
Com o surgimento do cinema falado, a MGM tinha dúvidas se o forte apelo de Garbo fosse continuar, devido ao seu sotaque e rouquidão, mas decidiu arriscar e, em 1930, Garbo estreou no cinema falado com 'Anna Christie'. O estúdio promoveu o filme com o famoso slogan “Garbo fala!”, e suas primeiras palavras em cena foram “Me dê um uísque”. No mesmo ano, ela também estrelou 'Romance'. Por ambas as atuações, Garbo recebeu indicações ao Oscar de Melhor Atriz.
Outras atuações notáveis de sua carreira foram nos filmes 'Rainha Cristina', 'Anna Karenina', 'A Dama das Camélias', pelo qual recebeu sua terceira indicação ao Oscar, 'O Romance de Madame Walewska' e 'Ninotchka', pelo qual recebeu sua quarta e última indicação ao maior prêmio do cinema.
No fim dos anos 1930, a popularidade de Greta Garbo havia diminuído nos Estados Unidos, mas ela voltou ao sucesso com a comédia “Ninotchka” (1939). Seu filme seguinte, “Duas Vezes Meu” (1941), foi duramente criticado e acabou sendo o último de sua carreira. Garbo ainda cogitou novos projetos, mas nunca mais voltou às telas.
Longe dos holofotes – Garbo nunca se casou e, após deixar o cinema, levou uma vida bastante reservada. Estabeleceu-se em Nova York, onde costumava fazer longas caminhadas pelas ruas de Manhattan, embora ainda despertasse a atenção de fotógrafos e admiradores. Também investiu seu dinheiro e formou uma valiosa coleção de obras de arte e antiguidades
No fim da década de 1980, Garbo enfrentou problemas de saúde, incluindo insuficiência renal, e passou a fazer diálise. Ela morreu em 15 de abril de 1990, aos 84 anos, em um hospital de Nova York. Em 2012, centenas de objetos pessoais da atriz foram levados a leilão.
Em 2017, a Sotheby’s colocou à venda 36 cartas escritas por Garbo principalmente nas décadas de 1930 e 1940. Nas mensagens enviadas à amiga Märta Wachtmeister, ela relatava sua solidão, a saudade da Suécia e a insatisfação com Hollywood, incluindo críticas às mudanças feitas em “Duas Vezes Meu” (1941).