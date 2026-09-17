Lola Young estreia no Brasil com show no Rock in Rio 2026

Durante o show, Young chorou ao cantar a música 'Spiders', diante da reação do público. A cantora também comentou sobre a importância da conexão entre artista e plateia em contraponto ao avanço da inteligência artificial. Ao fim do show, ela disse ter visto a melhor e a maior plateia de sua vida. Entretanto, a apresentação teve alguns problemas técnicos que atrasaram seu início.
Nascida em 4 de janeiro de 2001, em Londres, Lola Emily Mary Young cresceu no sul da capital britânica. Ela estudou na BRIT School, escola que também formou artistas como Adele e Amy Winehouse. A trajetória musical da cantora começou ainda na adolescência, em competições de talentos no Reino Unido.
Em 2016, Young venceu a categoria abaixo de 16 anos do concurso Open Mic UK e chegou à final do programa 'Got What It Takes?', da emissora britânica CBBC. Seu primeiro single foi lançado em outubro de 2019. Nos anos seguintes, ela lançou os EPs 'Intro', 'Renaissance' e 'After Midnight'. A cantora também soma singles como 'Don't Hate Me' e 'Conceited'.
A discografia de Young conta com os álbuns 'My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely', de 2023; 'This Wasn't Meant For You Anyway', de 2024; e 'I'm Only F**king Myself', de 2025. O primeiro trouxe referências ao transtorno esquizoafetivo diagnosticado na artista.
O single 'Messy' é o maior sucesso da carreira de Young, com certificação dupla de platina e mais de 1 bilhão de streams no Spotify. A faixa alcançou a 14ª posição da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos e passou quatro semanas no topo da parada britânica UK Official Singles Chart.
Em fevereiro de 2026, a canção levou o Grammy de Melhor Performance Pop Solo. Young também foi indicada na categoria Artista Revelação, mas não venceu o prêmio. No entanto, a cantora conquistou o BRIT Award de Artista Revelação Britânica e um Ivor Novello na categoria de obra mais executada.
Em setembro de 2025, Young desmaiou no palco do festival All Things Go, em Nova York, durante uma apresentação. Após o episódio, ela anunciou um afastamento dos palcos para cuidar da própria saúde. A cantora cancelou compromissos previstos, incluindo uma apresentação no Lollapalooza. O retorno aos palcos ocorreu de forma gradual ao longo de 2026.