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Lola Young estreia no Brasil com show no Rock in Rio 2026

Lola Young fez sua estreia em solo brasileiro no Rock in Rio 2026 no dia 13 de setembro. A cantora britânica subiu ao Palco Mundo e foi uma das artistas responsáveis por encerrar o último dia do festival. A apresentação durou cerca de 55 minutos e reuniu os principais sucessos de sua carreira.

Por Flipar
Reprodução Youtube

Durante o show, Young chorou ao cantar a música 'Spiders', diante da reação do público. A cantora também comentou sobre a importância da conexão entre artista e plateia em contraponto ao avanço da inteligência artificial. Ao fim do show, ela disse ter visto a melhor e a maior plateia de sua vida. Entretanto, a apresentação teve alguns problemas técnicos que atrasaram seu início.

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Nascida em 4 de janeiro de 2001, em Londres, Lola Emily Mary Young cresceu no sul da capital britânica. Ela estudou na BRIT School, escola que também formou artistas como Adele e Amy Winehouse. A trajetória musical da cantora começou ainda na adolescência, em competições de talentos no Reino Unido.

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Em 2016, Young venceu a categoria abaixo de 16 anos do concurso Open Mic UK e chegou à final do programa 'Got What It Takes?', da emissora britânica CBBC. Seu primeiro single foi lançado em outubro de 2019. Nos anos seguintes, ela lançou os EPs 'Intro', 'Renaissance' e 'After Midnight'. A cantora também soma singles como 'Don't Hate Me' e 'Conceited'.

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A discografia de Young conta com os álbuns 'My Mind Wanders and Sometimes Leaves Completely', de 2023; 'This Wasn't Meant For You Anyway', de 2024; e 'I'm Only F**king Myself', de 2025. O primeiro trouxe referências ao transtorno esquizoafetivo diagnosticado na artista.

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O single 'Messy' é o maior sucesso da carreira de Young, com certificação dupla de platina e mais de 1 bilhão de streams no Spotify. A faixa alcançou a 14ª posição da Billboard Hot 100 dos Estados Unidos e passou quatro semanas no topo da parada britânica UK Official Singles Chart.

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Em fevereiro de 2026, a canção levou o Grammy de Melhor Performance Pop Solo. Young também foi indicada na categoria Artista Revelação, mas não venceu o prêmio. No entanto, a cantora conquistou o BRIT Award de Artista Revelação Britânica e um Ivor Novello na categoria de obra mais executada.

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Em setembro de 2025, Young desmaiou no palco do festival All Things Go, em Nova York, durante uma apresentação. Após o episódio, ela anunciou um afastamento dos palcos para cuidar da própria saúde. A cantora cancelou compromissos previstos, incluindo uma apresentação no Lollapalooza. O retorno aos palcos ocorreu de forma gradual ao longo de 2026.

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