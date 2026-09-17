Andorra: pequeno país dos Pirineus surpreende com paisagens, cultura e qualidade de vida

Andorra ocupa apenas 468 km² e está entre os menores países da Europa. Localizado nos Pireneus, entre França e Espanha, o pequeno principado apresenta elevado nível de renda por habitante. Seu PIB per capita supera os US$ 40 mil, colocando Andorra entre as economias de alta renda.
Andorra foi historicamente associada à condição de paraíso fiscal, mas adotou reformas para ampliar a transparência e a cooperação tributária internacional. A baixa tributação continua sendo um dos atrativos de sua economia. O país também recebe empresas internacionais, como a KPMG, que mantém um escritório em Andorra la Vella.
Andorra tem cerca de 83 mil habitantes e está entre os países menos populosos do mundo. Apesar do território e da população reduzidos, destaca-se pela longevidade: a expectativa de vida ao nascer é de aproximadamente 84 anos, uma das mais elevadas internacionalmente.
Avenida Meritxell – É a principal via comercial de Andorra la Vella e concentra grande variedade de lojas. Ao longo da avenida, encontram-se estabelecimentos de moda, perfumaria, eletrônicos, joias, acessórios, bebidas e outros produtos, tornando a região um dos principais pontos de compras do país.
Andorra oferece salários relativamente altos em comparação com vários países europeus. Esse cenário, aliado à segurança e à qualidade de vida, pode despertar em alguns visitantes o interesse em se estabelecer no país em busca de oportunidades de trabalho.
Isso tem grande impacto na demografia de Andorra, onde os cidadãos andorranos representam pouco mais de um terço da população. Entre os estrangeiros, os espanhóis formam o grupo mais numeroso, seguidos por portugueses e franceses.
O catalão é o idioma oficial de Andorra. Mas, por reunir moradores de diferentes origens, também é comum ouvir espanhol, francês e português no país. O português tem presença significativa devido à numerosa comunidade de imigrantes de Portugal.
Como está nas Cordilheiras dos Pirineus, Andorra se caracteriza pelas paisagens montanhosas. As estações de esqui estão entre seus principais atrativos turísticos, com uma extensa rede de pistas. O turismo ligado à neve e às montanhas tem peso importante na economia do país.
Outros importantes pontos turísticos incluem a Casa de la Vall, edifício histórico construído no fim do século XVI. O local foi sede do Parlamento de Andorra por séculos e hoje funciona principalmente como espaço histórico e de visitação.
Entre outras atrações estão o lago artificial de Engolasters e as igrejas de Sant Joan de Caselles e Sant Esteve. Os templos preservam importantes elementos da arquitetura e da arte românicas, características marcantes do patrimônio cultural de Andorra.
Andorra preserva tradições folclóricas como o contrapàs e a marratxa, presentes em festas populares, especialmente em Sant Julià de Lòria. Na música, o Festival Internacional de Jazz de Escaldes-Engordany é um dos destaques da programação cultural do país.
O país também se destaca pelas belezas naturais. O Vale de Madriu-Perafita-Claror é Patrimônio Mundial da Unesco desde 2004 e reúne lagos, rios, florestas e pastagens. A vegetação de Andorra varia conforme a altitude, de formações mediterrâneas a ambientes alpinos.
.A região também atrai praticantes de atividades ao ar livre. A rota Coronallacs tem cerca de 90 km e costuma ser percorrida em cinco dias. Andorra ainda oferece opções de passeios a cavalo, escalada, pesca e, no inverno, esqui de montanha.
Na gastronomia, Andorra valoriza ingredientes como cogumelos, carnes e embutidos. Entre os pratos tradicionais estão a escudella, ensopado preparado com carnes e legumes, e os caracóis. Outro destaque é o trinxat (foto), feito com batata, repolho e bacon.