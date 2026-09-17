Estilo de Vida Andorra: pequeno país dos Pirineus surpreende com paisagens, cultura e qualidade de vida Andorra é um pequeno país dos Pireneus que, apesar de menos badalado que outros destinos europeus, reúne atrações naturais, estações de esqui, centros termais e áreas comerciais. As compras também atraem visitantes, já que a tributação relativamente baixa pode resultar em preços vantajosos para diversos produtos. Por Flipar

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