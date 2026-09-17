Cissa Guimarães visita pontos turísticos de Mato Grosso do Sul ao lado do marido

Em Bodoquena, Cissa também explorou o Buraco do Macaco, uma caverna submersa na Serra da Bodoquena. O local, formado pela erosão da água, é conhecido pelo lago de águas geladas e cristalinas, com alta visibilidade mesmo a vários metros de profundidade. Sobre o passeio, a apresentadora comentou que ficou abismada.
Cissa Guimarães, cujo nome de batismo é Beatriz Gentil Pinheiro Guimarães, nasceu no dia 18 de abril de 1957, no Rio de Janeiro. Ela começou a carreira artística como atriz em 1977, quando participou da peça 'Dor de Amor'. Três anos depois, foi contratada pela Globo.Na televisão, Cissa ficou conhecida como apresentadora do 'Vídeo Show', programa que comandou ao lado de Miguel Falabella entre 1986 e 2001.
Cissa também atuou em diversas novelas da TV Globo. Ela esteve em 'Direito de Amar', de 1987, 'Top Model', de 1989, e 'O Clone', de 2001, quando interpretou Clarisse, mãe de um dependente de drogas. Depois, participou de 'América', em 2005, 'Caminho das Índias', em 2009, e 'Salve Jorge', em 2012, sua última novela até então.
Em 2015, Cissa passou a comandar o 'É de Casa', ao lado de nomes como Patrícia Poeta, Ana Furtado, Zeca Camargo, Tiago Leifert e André Marques. O programa, exibido aos sábados pela manhã, era transmitido diretamente de uma casa construída nos estúdios da emissora, no Rio de Janeiro. Cissa permaneceu à frente da atração até deixar a Globo.
A apresentadora se despediu da Globo em outubro de 2021, encerrando um vínculo de mais de quatro décadas com a emissora. Em comunicado, a Globo afirmou que Cissa mantinha as portas abertas para futuros projetos em outras plataformas, mas sob um novo modelo de parceria. Após a saída, ela ficou um período afastada da televisão.
Em 2024, Cissa Guimarães assinou contrato com a TV Brasil para comandar uma nova versão do programa 'Sem Censura', formato de entrevistas e debates que também já foi apresentado por Leda Nagle e Márcia Peltier. Com a contratação, a atração passou a ser produzida no Rio de Janeiro.
Cissa Guimarães perdeu o filho caçula, Rafael Mascarenhas, atropelado dentro do Túnel Acústico, na Gávea, zona sul do Rio de Janeiro, em 20 de julho de 2010, aos 18 anos. O jovem andava de skate com amigos no momento do acidente, já que o túnel estava fechado para manutenção na ocasião. O motorista Rafael Bussamra atingiu Rafael em alta velocidade e deixou o local sem prestar socorro. Em 2023, treze anos depois, Bussamra e o pai dele, Roberto Bussamra, foram presos após condenação pela Justiça.