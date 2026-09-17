Celebridades e TV Cissa Guimarães visita pontos turísticos de Mato Grosso do Sul ao lado do marido A atriz e apresentadora Cissa Guimarães aproveitou o fim de semana dos dias 12 e 13 de setembro de 2026 para conhecer alguns pontos turísticos de Mato Grosso do Sul ao lado do marido, Hildo Assis, e compartilhou registros da viagem nas redes sociais. O casal visitou o Buraco das Araras, em Jardim, e depois seguiu para Bodoquena, onde conheceu a Cachoeira Boca da Onça, considerada a maior do estado, com 156 metros de altura. Por Flipar

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