Estilo de Vida Guarda-chuva: da proteção dos reis ao acessório indispensável nos dias de chuva A história do guarda-chuva começou há milhares de anos. Representações de objetos semelhantes a sombrinhas aparecem no Egito e na Mesopotâmia antigos, onde eram usados principalmente para proteger do sol e também indicavam poder e posição social. Por Flipar

Wikimedia Commons/Ka23 13