Andréa Beltrão completa 63 anos e estreia em novo filme nos cinemas

Além disso, Andréa Beltrão passou, no final de julho de 2026, por uma cirurgia de emergência no pé esquerdo, após conviver por cerca de cinco anos com dores causadas por uma lesão osteocondral no domo do tálus. O procedimento a obrigou a ficar seis semanas sem apoiar o pé no chão e a cancelar alguns compromissos. A atriz já retomou as atividades e, em setembro, voltou a nadar no mar na praia de Copacabana, com o auxílio de um instrutor.