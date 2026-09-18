Galeria Cidade capixaba ostenta a maior estátua de Buda do Ocidente A cidade capixaba de Ibiraçu atrai turistas por reunir natureza exuberante e experiências ligadas à espiritualidade no Mosteiro Zen Morro da Vargem. Um de seus principais cartões-postais é o Grande Buda de Ibiraçu, uma escultura de 35 metros de altura considerada a maior estátua de Buda do Ocidente. Por Flipar

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