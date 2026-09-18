Stephen Hawking: biografia revela ‘lado sombrio’ do genial cientista

Ainda no início da carreira acadêmica, Hawking recebeu o diagnóstico de esclerose lateral amiotrófica, aos 21 anos. A doença provocaria uma perda progressiva de seus movimentos e, posteriormente, comprometeria sua capacidade de falar. Mesmo diante das limitações físicas, ele continuou sua pesquisa em cosmologia e concluiu o doutorado em 1966, com uma tese sobre universos em expansão. No mesmo período, suas pesquisas começaram a estabelecer uma relação cada vez mais estreita entre a origem do Uni