Estilo de Vida Laca: técnica milenar transforma objetos em verdadeiras obras de arte A laca chama atenção pelo brilho intenso e pelo acabamento elegante, mas sua história vai muito além da decoração. Técnicas desenvolvidas há milhares de anos transformaram uma matéria-prima vegetal em revestimento de objetos, móveis e verdadeiras obras de arte. Ao longo do tempo, diferentes culturas asiáticas aperfeiçoaram métodos próprios, alguns deles mantidos por artesãos até hoje Por Flipar

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