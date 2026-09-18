Laca: técnica milenar transforma objetos em verdadeiras obras de arte

O termo laca pode designar diferentes tipos de revestimento, mas a tradição asiática mais antiga utiliza uma resina natural obtida da seiva de determinadas árvores. Depois de aplicada e endurecida adequadamente, ela forma uma superfície resistente, lisa e brilhante.
O uso da laca na China remonta a milhares de anos. Descobertas arqueológicas revelaram objetos revestidos com o material desde o período Neolítico. Com o passar dos séculos, a técnica ganhou enorme sofisticação e passou a ser empregada também em peças artísticas e cerimoniais.
A laca tradicional do leste asiático é produzida a partir da seiva de árvores da família Anacardiaceae, especialmente Toxicodendron vernicifluum. Pequenas incisões no tronco permitem recolher a matéria-prima, que depois passa por preparação antes de ser utilizada pelos artesãos.
Uma peça laqueada tradicionalmente não recebe apenas uma demão. O artesão pode aplicar sucessivas camadas muito finas, respeitando períodos de endurecimento entre elas. Trabalhos especialmente elaborados podem exigir dezenas ou até centenas de aplicações.
No Japão, a laca natural é conhecida como urushi e está profundamente ligada ao artesanato tradicional. Tigelas, caixas, bandejas e outros objetos podem receber esse acabamento. Algumas técnicas ainda acrescentam ouro, prata ou outros materiais para criar delicados desenhos decorativos.
Embora a laca vermelha seja uma das mais reconhecíveis, o universo desse artesanato inclui preto, dourado e outras tonalidades. Técnicas de pintura, incrustação, gravação e aplicação de metais ampliaram enormemente as possibilidades visuais das peças ao longo dos séculos.
A palavra “laca” hoje também é empregada para acabamentos modernos que não utilizam a seiva tradicional asiática. Móveis e objetos contemporâneos podem receber pinturas de alto brilho chamadas de laqueadas, enquanto artesãos continuam preservando as antigas técnicas de laca natural.