David Copperfield completa 70 anos em meio a mudanças na carreira

Ele, inclusive, já anunciou em suas redes sociais que está trabalhando em um novo projeto. Até o momento, porém, Copperfield ainda não revelou detalhes sobre a nova empreitada. Segundo o próprio mágico, o novo projeto será o maior e mais desafiador já encarado por ele até hoje.
Nos últimos anos, no entanto, o nome de Copperfield passou a ser associado a diversas polêmicas, como acusações de assédio feitas por várias mulheres. Fotos do mágico também surgiram em documentos ligados ao caso do financista Jeffrey Epstein. Além disso, ele enfrentou uma disputa judicial movida por vizinhos de seu edifício em Nova York, que alegam má conservação de seu apartamento. Copperfield negou as acusações feitas contra ele.
Nascido em 1956, em Metuchen, no estado norte-americano de Nova Jersey, o mágico, cujo nome de batismo é David Seth Kotkin, começou a se apresentar ainda na adolescência. Ele adotou o nome artístico Copperfield em referência ao romance de Charles Dickens, 'David Copperfield'. Com o tempo, o ilusionista se tornou um dos nomes mais conhecidos da área.
Entre os números mais lembrados de sua carreira está o desaparecimento da Estátua da Liberdade, apresentado em 1983 diante de uma plateia ao vivo. Copperfield também ficou conhecido por atravessar a Muralha da China e por escapar da prisão de Alcatraz durante uma apresentação. Outro momento marcante foi a levitação sobre o Grand Canyon, um dos truques mais complexos já produzidos por ele.
Os especiais de televisão de Copperfield somam 38 indicações ao Emmy, das quais 21 resultaram em prêmios. O mágico também detém 11 recordes reconhecidos pelo Guinness World Records. Em 1995, tornou-se o primeiro ilusionista vivo a receber uma estrela na Calçada da Fama de Hollywood.
Por cerca de 25 anos, Copperfield manteve uma temporada fixa de espetáculos no MGM Grand Hotel and Casino, em Las Vegas. A última apresentação no local aconteceu no fim de abril de 2026. O motivo do encerramento da residência, porém, não foi explicado publicamente pelo mágico.
Copperfield acumulou, ao longo da carreira, a venda de mais de 33 milhões de ingressos e uma arrecadação superior a 4 bilhões de dólares em bilheteria, número superior ao de qualquer outro artista solo. Fora dos palcos, o mágico administra uma rede de resorts localizada nas Bahamas. Ele também fundou o Project Magic, programa de reabilitação voltado a pacientes com limitações motoras, ativo desde 1982.