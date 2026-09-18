Educação Português pelo mundo: conheça os países que têm o idioma como língua oficial Quase 300 milhões de pessoas no mundo vivem em países que têm o português como língua oficial. São nove países lusófonos: Portugal, Brasil, Angola, Moçambique, Cabo Verde, Guiné-Bissau, São Tomé e Príncipe, Timor-Leste e Guiné Equatorial. O Brasil concentra, de longe, a maior população desse conjunto, com mais de 200 milhões de habitantes. Por Flipar

João de Barros Domínio Público