HBO confirma três novos atores para a 2ª temporada da série de Harry Potter

Rafe Spall foi escalado para viver Arthur Weasley na nova temporada da série 'Harry Potter'. O personagem, que nos cinemas foi interpretado por Mark Williams, é pai de Rony Weasley e funcionário do Ministério da Magia, no Departamento de Uso Indevido de Artefatos Trouxas. Curiosamente, o ator é filho de Timothy Spall, que interpretou Pedro Pettigrew nos filmes da saga.
Molly Hewitt-Richards ficou com o papel de Murta que Geme, fantasma que assombra um banheiro de Hogwarts. Nos filmes, o papel foi vivido pela atriz escocesa Shirley Henderson. Já Jasper Ambrose interpretará Colin Creevey, aluno do primeiro ano de Hogwarts fascinado pela fama de Harry Potter. No cinema, Colin foi vivido pelo ator britânico Hugh Mitchell.
Outros nomes já haviam sido confirmados para a segunda temporada. Kit Harington foi escalado para o papel do professor Gilderoy Lockhart. Bonnie Hill assumirá a personagem Gina Weasley, irmã mais nova de Rony. Enquanto isso, Lenny Rush e Billy Barratt completam a lista, como o elfo Dobby e o jovem Tom Riddle, respectivamente.
A série 'Harry Potter' da HBO é uma nova adaptação da saga para a televisão. A proposta da produção é dedicar uma temporada a cada um dos sete livros escritos por J.K. Rowling. Assim, a primeira temporada, que estreia no dia 25 de dezembro de 2026, adapta 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' e acompanhará a chegada do protagonista a Hogwarts após a descoberta de que é um bruxo.
Dominic McLaughlin dará vida a Harry Potter, enquanto Arabella Stanton será Hermione Granger e Alastair Stout será Rony Weasley. Completam o elenco nomes como John Lithgow no papel de Alvo Dumbledore, Janet McTeer como Minerva McGonagall, Paapa Essiedu como Severo Snape e Nick Frost como Rúbeo Hagrid.
A saga 'Harry Potter' também deu origem a uma franquia de oito filmes, produzidos pela Warner Bros. Pictures e lançados entre 2001 e 2011. O primeiro longa, 'Harry Potter e a Pedra Filosofal', chegou aos cinemas em 2001 sob a direção de Chris Columbus. O último, 'Harry Potter e as Relíquias da Morte – Parte 2', estreou em 2011 e encerrou a saga com a batalha final entre Harry Potter e Lord Voldemort.
Os oito filmes tiveram Daniel Radcliffe, Emma Watson e Rupert Grint nos papéis de Harry Potter, Hermione Granger e Rony Weasley. O elenco reuniu ainda nomes como Robbie Coltrane, Alan Rickman, Gary Oldman, Richard Harris e Tom Felton. A franquia arrecadou cerca de 7,7 bilhões de dólares nas bilheterias mundiais e é uma das mais rentáveis da história do cinema.