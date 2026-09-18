HBO confirma três novos atores para a 2ª temporada da série de Harry Potter

A série 'Harry Potter' da HBO é uma nova adaptação da saga para a televisão. A proposta da produção é dedicar uma temporada a cada um dos sete livros escritos por J.K. Rowling. Assim, a primeira temporada, que estreia no dia 25 de dezembro de 2026, adapta 'Harry Potter e a Pedra Filosofal' e acompanhará a chegada do protagonista a Hogwarts após a descoberta de que é um bruxo.