Animais Leopardus tilcayo: conheça a nova espécie de felino selvagem identificada por professor brasileiro na Bolívia O trabalho, publicado na revista científica Current Biology, também levou à identificação de uma nova subespécie, o Leopardus tigrinus antisuyo, encontrado nas Yungas do Peru. Embora pertençam a um grupo de pequenos felinos sul-americanos com características físicas semelhantes, as duas linhagens possuem histórias evolutivas distintas. Por Flipar

thomazcallado/iNaturalist