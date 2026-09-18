Nova Friburgo: charme serrano e herança europeia na chamada ‘Suíça Brasileira’

Criada por decreto de dom João VI em 1818, Nova Friburgo começou a receber colonos suíços no ano seguinte. Considerada a primeira colônia suíça do Brasil, recebeu o nome em referência ao cantão de Friburgo. Cercada por montanhas e áreas verdes, a cidade tornou-se um procurado destino serrano.
Situada a cerca de 846 metros de altitude, Nova Friburgo é conhecida pelo clima serrano, com invernos frios e verões geralmente amenos. Nas áreas mais elevadas do município, as temperaturas podem ser ainda mais baixas. Essa característica climática está entre os atrativos turísticos da cidade.
Nova Friburgo também se destaca pela indústria têxtil, especialmente pela produção de lingerie, e é conhecida como a Capital Nacional da Moda Íntima. O setor tem grande importância para a economia local, com numerosas confecções e lojas. O comércio especializado também atrai visitantes interessados em moda e compras.
A força do polo de moda íntima aparece na Fevest Trend, feira realizada em Nova Friburgo. O evento reúne fabricantes, compradores e profissionais do setor, com exposição de produtos, desfiles, palestras e rodadas de negócios. A programação ajuda a divulgar a produção local para outros mercados.
Um dos principais cartões-postais de Nova Friburgo, a Praça do Suspiro é o ponto de partida do teleférico que sobe o Morro da Cruz em dois estágios e proporciona vista panorâmica da cidade. O entorno reúne atrações como o Teatro Municipal e a Capela de Santo Antônio.
A natureza é um dos atrativos de Nova Friburgo, que reúne paisagens montanhosas e áreas de Mata Atlântica. Trilhas, rios e cachoeiras oferecem diferentes possibilidades de passeio e contato com o verde. Entre os espaços de lazer do município está o Parque Municipal Juarez Frotté, no bairro Cascatinha.
Um dos principais cartões-postais de Nova Friburgo, a Pedra do Cão Sentado é uma formação rochosa que chama a atenção pelo formato que lembra um cachorro. Com cerca de 111 metros de altura, fica no Parque Ecológico Cão Sentado e pode ser avistada durante uma trilha.
A influência dos imigrantes também aparece na oferta gastronômica de Nova Friburgo. Queijos artesanais, chocolates, fondues e embutidos estão entre os produtos encontrados na cidade. Esses sabores ganham maior destaque no inverno e em eventos gastronômicos realizados no município.
Nova Friburgo conta com um Festival de Inverno e espaços culturais que oferecem diferentes atividades ao público. Entre eles está o Teatro Municipal Laércio Rangel Ventura, inaugurado em 2008, que recebe espetáculos teatrais e apresentações musicais.
O cultivo de morangos faz parte da tradição agrícola de Nova Friburgo, com plantações no distrito de Campo do Coelho. A atividade envolve famílias de produtores e revela outra faceta do município, além das montanhas e dos atrativos urbanos.