Estilo de Vida Nova Friburgo: charme serrano e herança europeia na chamada ‘Suíça Brasileira’ Localizada na Região Serrana do Rio de Janeiro, Nova Friburgo foi colonizada por suíços e, posteriormente, recebeu imigrantes de outras nacionalidades. Essa diversidade deixou marcas na cultura e na história local. Cercada por montanhas e de clima ameno, a cidade também se destaca como importante polo de moda íntima. Saiba mais sobre ela. Por Flipar

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