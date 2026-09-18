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Zeca Pagodinho recebe título de ‘embaixador da agricultura urbana’ por projeto social desenvolvido na Baixada Fluminense

O cantor Zeca Pagodinho recebeu do governo federal o título de Embaixador da Agricultura Urbana e Periurbana. A honraria foi dada durante uma visita da ministra do Desenvolvimento Agrário e Agricultura Familiar, Fernanda Machiaveli, à Horta Urbana Xerém I, em Duque de Caxias, no dia 15 de setembro.

Por Flipar
Juliana Verdan/Divulgação

O espaço, instalado em um terreno de 8 mil metros quadrados doado pelo sambista, é administrado pelo Instituto Zeca Pagodinho e produz frutas, legumes e hortaliças para famílias em situação de vulnerabilidade. Entre julho de 2025 e junho de 2026, foram colhidas duas toneladas de alimentos, destinados ao Fórum de Cozinhas Solidários do Rio de Janeiro.

Divulgação/Ana Branco

Em 1986, Zeca se apresentou no “Fantástico”, da TV Globo, num sinal de que seu trabalho começava a alcançar um público mais amplo. Ao longo dos anos seguintes, consolidou um estilo próprio, marcado pela voz característica, pelo humor e por letras que retratam a vida cotidiana com leveza e bom humor.

Flickr - 25º Prêmio da Música Brasileira

“Deixa a Vida Me Levar”, “Camarão que Dorme a Onda Leva”, “Verdade”, “Judia de Mim” e “Coração em Desalinho” são alguns dos seus grandes sucessos. O cantor também se tornou uma presença frequente em programas de televisão e grandes celebrações musicais, ao lado de artistas de diferentes gerações.

Reprodução/Instagram

Sua relação com o samba ultrapassou os palcos e se estendeu à valorização das tradições culturais das comunidades cariocas. Em 2006, por exemplo, participou do especial “Central da Periferia”, que reuniu artistas para celebrar as raízes do samba.

João Miguel Junior/Globo

Zeca também construiu uma forte ligação com Xerém, em Duque de Caxias, na Baixada Fluminense, onde mantém sua vida longe dos grandes centros urbanos. Além de ter ficado marcado como garoto-propaganda da cerveja Brahma, o artista vira e mexe vira meme nas redes sociais por suas postagens divertidas.

Flickr/Andréa Farias Farias/Instagram

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