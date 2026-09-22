Galeria Farinha panko: o segredo por trás dos empanados crocantes Leve e feita de flocos maiores que os da farinha de rosca comum, a panko ganhou espaço muito além da cozinha japonesa. Ela é conhecida pela crosta crocante que forma em carnes, frutos do mar e vegetais, mas também pode dar textura a pratos assados. Conheça suas características e maneiras de usá-la. Por Flipar

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