Farinha panko: o segredo por trás dos empanados crocantes

A panko é uma farinha de pão ao estilo japonês. Seus flocos são maiores e mais soltos que os da farinha de rosca fina, característica que ajuda a criar uma cobertura leve e crocante
Ela aparece em pratos como o tonkatsu, costeleta de porco empanada e frita, e o ebi fry, feito com camarão. Em ambos, a crosta é parte marcante da textura.
Panko e farinha de rosca – A diferença mais fácil de perceber está na aparência: a farinha de rosca tradicional costuma ser fina, enquanto a panko tem flocos maiores. Depois de frita, a panko tende a formar uma casquinha mais aerada.
Como empanar – Uma sequência comum é passar o alimento na farinha de trigo, depois no ovo batido e, por último, na panko. Pressionar os flocos suavemente ajuda a cobrir toda a superfície.
Além do bife – Frango, peixe, camarão e croquetes também podem receber a cobertura de panko. Os flocos dão destaque à parte externa sem exigir mudanças na receita do recheio ou da carne
Crocância sem fritura – A panko também pode ser dourada na frigideira e usada sobre preparações assadas. Assim, acrescenta uma camada crocante a pratos que não passam pela fritura por imersão.
Fresca ou seca – Existem versões de panko com diferentes níveis de umidade. A fresca pode produzir uma crosta distinta da versão seca; por isso, vale observar qual tipo a receita pede
Atenção ao óleo – A panko ajuda a obter uma textura crocante, mas não torna o empanado livre de gordura. Para preservar a casquinha depois da fritura, escorrer as peças em uma grade pode ajudar a dissipar o vapor.