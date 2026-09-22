Animais No Sri Lanka: amizade de menina de 7 anos com porco-espinho encanta web Um vídeo que mostra uma menina de sete anos sendo acompanhada e interagindo com um porco-espinho em uma área de plantação do Sri Lanka viralizou recentemente e encantou internautas. A amizade começou quando a família encontrou o filhote de ouriço-cacheiro ferido após ser atacado por cães e decidiu cuidar dele. Por Flipar

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