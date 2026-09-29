Filmes e Séries Venda de imóvel antecedeu anúncio da separação de Amanda Seyfried e Thomas Sadoski Desde que Amanda Seyfried anunciou o fim de seu casamento com Thomas Sadoski, a imprensa norte-americana tem especulado sobre o término da relação e sobre quando o casal teria começado a enfrentar uma crise. A revista Hello! apontou que, desde que os dois colocaram a mansão à venda, algo não ia bem no relacionamento, embora ninguém tivesse percebido. Por Flipar

Wikimedia Commons / Elena Ternovaja