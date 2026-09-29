Estilo de Vida Jericó resiste há 11 mil anos: cidade mais baixa do mundo é uma das mais antigas Situada na Cisjordânia, no vale do rio Jordão e ao norte do Mar Morto, Jericó é considerada uma das cidades mais antigas do mundo. Em Tell es-Sultan, próximo à cidade atual, há vestígios de ocupação humana que remontam a cerca de 10.500 a.C. Os primeiros assentamentos de Jericó surgiram muito antes das pirâmides do Egito, das cidades sumérias e dos primeiros registros de escrita. Por Flipar

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