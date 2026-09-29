Ricardo Pereira será Tufão em “Avenida Portugal”, versão portuguesa de “Avenida Brasil”

“Avenida Brasil” foi criada por João Emanuel Carneiro e exibida pela Globo entre 26 de março e 19 de outubro de 2012, em 179 capítulos , com direção-geral de José Luiz Villamarim e Amora Mautner e direção de núcleo de Ricardo Waddington. A trama acompanha a vingança de Nina, vivida por Débora Falabella, contra a madrasta Carminha, papel de Adriana Esteves, que a abandonou em um lixão após a morte do pai.