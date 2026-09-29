Ricardo Pereira será Tufão em “Avenida Portugal”, versão portuguesa de “Avenida Brasil”

Na trama original, Tufão foi um dos personagens mais queridos pelo público. Ex-jogador de futebol, ele construiu uma carreira de sucesso como empresário após se aposentar. Casado com Carminha, não percebe as manipulações e traições da esposa e acaba envolvido nos conflitos causados pela rivalidade entre ela e Nina.
Ricardo da Silva Tavares Pereira nasceu em Lisboa, em 14 de setembro de 1979, passou grande parte da juventude no concelho de Sintra e cursou psicologia na Universidade Lusófona. Começou a carreira de ator em 2000, com a peça 'A Real Caçada ao Sol', e estreou no cinema no ano seguinte, com 'Um Homem Não É um Gato'.
O ator se destacou em Portugal com as novelas “Saber Amar” e “Bairro da Fonte”, e, em 2004, se tornou o primeiro protagonista não brasileiro de uma novela da Globo, em “Como uma Onda”. Na televisão brasileira, Ricardo também atuou em “Insensato Coração”, “Joia Rara”, “Liberdade, Liberdade”, “Éramos Seis”, entre outras produções.
Na adaptação da SIC, que tem estreia prevista para o início de 2027, além de Ricardo Pereira, já foram anunciados o ator José Condessa, que dará vida a Jorginho, e a atriz Laura Dutra, que interpretará Nina. A versão portuguesa manterá a narrativa de vingança e transportará a trama para a realidade de Portugal.
“Avenida Brasil” foi criada por João Emanuel Carneiro e exibida pela Globo entre 26 de março e 19 de outubro de 2012, em 179 capítulos , com direção-geral de José Luiz Villamarim e Amora Mautner e direção de núcleo de Ricardo Waddington. A trama acompanha a vingança de Nina, vivida por Débora Falabella, contra a madrasta Carminha, papel de Adriana Esteves, que a abandonou em um lixão após a morte do pai.
“Avenida Brasil” foi criada por João Emanuel Carneiro e exibida pela Globo entre 26 de março e 19 de outubro de 2012, em 179 capítulos , com direção-geral de José Luiz Villamarim e Amora Mautner e direção de núcleo de Ricardo Waddington. A trama acompanha a vingança de Nina, vivida por Débora Falabella, contra a madrasta Carminha, papel de Adriana Esteves, que a abandonou em um lixão após a morte do pai.
A história já havia ganhado uma adaptação turca, 'Leyla: Sombras do Passado', produzida pela Ay Yap?m com consultoria dos Estúdios Globo. Com 127 capítulos, na versão internacional, a produção foi a primeira adaptação internacional de 'Avenida Brasil'. Cemre Baysel e Gonca Vuslateri interpretam as personagens inspiradas em Nina e Carminha.