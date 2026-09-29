Hydnora africana: a planta que vive escondida e prende besouros em sua flor

Apesar da aparência incomum, ela é uma planta com flores. Como não possui clorofila, não produz seu alimento pela fotossíntese. Para sobreviver, liga-se às raízes de plantas do gênero Euphorbia e retira delas os nutrientes de que precisa.
A parte subterrânea se espalha pelo solo e forma os botões florais. Quando a flor se desenvolve, rompe a superfície da terra. Sua forma e sua textura são tão diferentes das flores mais conhecidas que ela pode ser confundida com um fungo.
A flor libera um cheiro desagradável que atrai insetos, especialmente besouros. Para eles, o odor pode lembrar um local adequado para se alimentar ou depositar ovos. Ao entrar na flor, esses visitantes participam de uma armadilha ligada à polinização.
Os besouros ficam presos temporariamente no interior da flor. Um estudo realizado na Namíbia observou que a superfície interna dificulta sua saída. Depois que o pólen é liberado, mudanças nessa superfície permitem que parte dos insetos escape.
Ao sair, os besouros podem carregar pólen para outra flor de Hydnora africana. Assim, a prisão temporária ajuda a planta a se reproduzir. É uma estratégia surpreendente para uma espécie que passa quase toda a vida fora de vista.
Até o fruto se desenvolve debaixo da terra. Ele é carnoso e contém numerosas sementes, bem diferente da flor que aparece na superfície. Por isso, encontrar a flor é apenas vislumbrar uma pequena parte da planta.
Sem folhas, dependente de outra planta e com uma flor que atrai e prende besouros, a Hydnora africana reúne características raras. Seu modo de vida mostra quantas formas diferentes as plantas encontraram para sobreviver e se reproduzir.