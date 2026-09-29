Galeria Hydnora africana: a planta que vive escondida e prende besouros em sua flor À primeira vista, a Hydnora africana parece saída de uma história de ficção. Ela vive quase toda debaixo da terra, sem folhas ou partes verdes. Sua flor carnosa é o que revela a presença dessa planta do sul da África. Por Flipar

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