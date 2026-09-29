Makgeolli: a bebida coreana de arroz que atravessou séculos e ganhou novos sabores

A preparação tradicional combina arroz, água e nuruk, um ingrediente que inicia a fermentação. O arroz é cozido antes de ser misturado aos demais componentes. A receita pode variar conforme o produtor e o método utilizado
Feito a partir de grãos, o nuruk reúne microrganismos e enzimas essenciais à produção da bebida. Eles ajudam a transformar o amido do arroz em açúcares, que depois são convertidos em álcool. Esse processo também influencia o aroma e o sabor.
Depois da fermentação, pequenas partículas de arroz permanecem na bebida. São elas que dão ao makgeolli sua aparência leitosa e parte da textura característica. Por isso, ele integra o grupo coreano das bebidas alcoólicas turvas, chamado takju.
O makgeolli pode apresentar notas doces e ácidas, em proporções que variam de uma receita para outra. Algumas versões têm uma leve efervescência. A escolha dos ingredientes e o modo de fermentação ajudam a explicar essas diferenças.
Registros de métodos de produção semelhantes remontam ao período dos Três Reinos da Coreia. Durante muito tempo, a bebida esteve ligada à vida no campo e era consumida por agricultores após o trabalho. Essa associação lhe rendeu o apelido de “bebida dos agricultores”.
Em geral, o makgeolli tem cerca de 6% a 8% de álcool, segundo a Organização de Turismo da Coreia. O valor pode mudar conforme a versão, por isso vale conferir o rótulo. Apesar da aparência cremosa e do sabor às vezes adocicado, é uma bebida alcoólica.
Além das receitas tradicionais, hoje há makgeolli com diferentes aromas e sabores, incluindo versões com frutas. Os produtores exploram novas formas de apresentar a bebida sem abandonar sua base fermentada. Assim, uma tradição antiga segue presente nas mesas coreanas