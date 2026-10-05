Animais Terror! ‘Cobra-de-duas-cabeças’ surge em ralo da pia de apartamento e assusta moradora no Paraná Uma cena incomum assustou uma moradora de Londrina, no Paraná, após uma anfisbena aparecer pelo ralo da pia de seu apartamento. A estrategista digital Aline Tonon, de 32 anos, ouviu ruídos na cozinha por volta das 13h de uma segunda-feira e logo percebeu o animal saindo do encanamento. Por Flipar

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