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Terror! ‘Cobra-de-duas-cabeças’ surge em ralo da pia de apartamento e assusta moradora no Paraná

Uma cena incomum assustou uma moradora de Londrina, no Paraná, após uma anfisbena aparecer pelo ralo da pia de seu apartamento. A estrategista digital Aline Tonon, de 32 anos, ouviu ruídos na cozinha por volta das 13h de uma segunda-feira e logo percebeu o animal saindo do encanamento.

Por Flipar
Reprodução/Instagram

Aline, que é mãe de duas crianças pequenas, contou em entrevista à 'Crescer' que os filhos ficaram curiosos ao assistir à gravação e quiseram conhecer o animal. Um especialista ouvido sobre o caso identificou a espécie como uma anfisbena, conhecida popularmente como 'cobra-de-duas-cabeças'.

Wikimedia Commons/CostaPPPR

'Apesar do nome e da aparência, ela não é uma serpente e possui apenas uma cabeça. Esse apelido surgiu porque sua cauda é curta e arredondada, lembrando superficialmente a cabeça e podendo confundir possíveis predadores', explicou à Crescer o biólogo Fabiano Soares.

iNaturalist/Edivan De Souza

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