Terror! ‘Cobra-de-duas-cabeças’ surge em ralo da pia de apartamento e assusta moradora no Paraná

Aline, que é mãe de duas crianças pequenas, contou em entrevista à 'Crescer' que os filhos ficaram curiosos ao assistir à gravação e quiseram conhecer o animal. Um especialista ouvido sobre o caso identificou a espécie como uma anfisbena, conhecida popularmente como 'cobra-de-duas-cabeças'.
'Apesar do nome e da aparência, ela não é uma serpente e possui apenas uma cabeça. Esse apelido surgiu porque sua cauda é curta e arredondada, lembrando superficialmente a cabeça e podendo confundir possíveis predadores', explicou à Crescer o biólogo Fabiano Soares.