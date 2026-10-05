Galeria Nova ferramenta do Google usa ‘vídeo selfie’ para verificar identidade do usuário; veja como funciona Usada por muitos, a conta do Google passou a contar com uma alternativa de recuperação que utiliza um vídeo curto do rosto do próprio usuário para confirmar sua identidade. A ferramenta funciona como uma camada adicional de segurança e não substitui a senha, a autenticação em duas etapas ou outros mecanismos tradicionais de acesso. Por Flipar

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