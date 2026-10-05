Celebridades e TV Luísa Sonza leva parceria com Roberto Menescal para o ‘Festival Estilo Brasil’ em Brasília O encontro dará continuidade à aproximação de Luísa com o gênero, que ganhou destaque no início do ano após sua participação no álbum colaborativo 'Bossa Sempre Nova', projeto que também contou com Menescal e Toquinho. Por Flipar

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