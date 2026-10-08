Estilo de Vida Plantas que trazem bem-estar e deixam a casa mais leve e acolhedora Ter plantas em casa deixa o ambiente mais agradável e pode contribuir para o bem-estar. Além de trazer mais verde e harmonia aos espaços, algumas espécies ajudam na umidade do ar e proporcionam maior contato com a natureza. Por Flipar

Imagem de Milada Vigerova por Pixabay