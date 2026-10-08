Filmes e Séries Tisha Campbell fala sobre descoberta do autismo aos 57 anos Tisha Campbell, conhecida no Brasil por 'Eu, a Patroa e as Crianças', revelou que descobriu, em 2026, aos 57 anos, que está no espectro autista e também tem transtorno do déficit de atenção com hiperatividade (TDAH). A atriz falou sobre o assunto durante uma participação no programa 'Way Up with Angela Yee'. Por Flipar

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