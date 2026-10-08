Celebridades e TV Lucy Alves é escalada para apresentar série documental do Canal Futura e Globoplay Lucy Alves foi escolhida para ser uma das apresentadoras da série documental 'Biomas do Brasil e a Bioeconomia', que será exibida em 2027. A produção será transmitida pelo Canal Futura e pelo Globoplay, terá seis episódios dirigidos por Belisário Franca e Pedro Nóbrega e contará com a participação de Fafá de Belém, Gabriel Sater, Eriberto Leão, Nathália Cruz e Mel Lisboa. Por Flipar

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