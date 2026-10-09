Tiago Abravanel volta como Shrek em temporada carioca do musical em 2027

“Shrek - O Musical” é uma coprodução do Instituto Artium de Cultura com o Atelier de Cultura, responsáveis também por “Wicked”. Inclusive, o anúncio foi feito no palco da Grande Sala, justamente, após a última sessão de “Wicked”, musical protagonizado por Myra Ruiz, como Elphaba, e Fabi Bang, como Glinda. A montagem, que conta a história não contada das bruxas de Oz, levou mais de 124 mil pessoas ao complexo e bateu o recorde de bilheteria do local.
Com direção geral de Gustavo Barchilon, “Shrek - O Musical” chega ao Rio de Janeiro após uma temporada no Teatro Renault, em São Paulo. Na capital paulista, Myra Ruiz e Fabi Bang se revezaram no papel de Fiona, enquanto Tiago Abravanel e Evelyn Castro interpretaram Shrek e Burro. Para as apresentações no Rio, o nome da atriz que viverá a princesa, assim como o restante do elenco, ainda não foi anunciado.
Os ingressos para a temporada carioca já estão à venda pela Sympla e na bilheteria da Cidade das Artes, que funciona de terça a domingo, das 13h às 19h. Os preços variam de 50 a 420 reais. As sessões acontecem às quartas, quintas e sextas, às 20h; aos sábados, às 15h e às 19h30; e aos domingos, às 14h e às 18h30. A classificação indicativa é livre.
Shrek foi criado pelo escritor norte-americano William Steig no livro infantil “Shrek!”, publicado em 1990. O personagem chegou ao cinema pela primeira vez na animação “Shrek”, de 2001. Nos palcos, “Shrek - O Musical” estreou na Broadway em 2008. Já a primeira montagem brasileira do espetáculo chegou ao Rio de Janeiro em 2012, com versão das músicas para o português assinada por Cláudio Botelho. O elenco teve Diego Luri como Shrek, Rodrigo Sant’Anna como Burro e Sara Sarres como Fiona.
Tiago Abravanel nasceu em 21 de outubro de 1987, em São Paulo. Neto de Silvio Santos, ele é conhecido pelo trabalho no teatro musical e por atuações em diversas novelas. Na televisão, estreou em “Amor e Revolução”, do SBT, e depois participou de produções como “Salve Jorge”, “Joia Rara” e “Pega Pega”, da TV Globo.
O ator também participou de programas da TV Globo. Em 2013, fez parte do elenco do “Dança dos Famosos” e terminou a competição na terceira colocação. Em 2017, foi apresentador de bastidores do “Popstar” e, em 2022, foi um dos participantes do “Big Brother Brasil 22”. Na ocasião, apertou o botão de desistência e deixou o programa.
No teatro, Tiago Abravanel começou a carreira em 2004, com a peça “TeenBroadway”, e passou por musicais como “Avoar”, “Miss Saigon”, “Hairspray” e “Meu Amigo, Charlie Brown”. Um de seus principais papéis foi em “Tim Maia - Vale Tudo”, musical baseado no livro de Nelson Motta e dirigido por João Fonseca. Na produção, interpretou o cantor Tim Maia e levou o espetáculo a diversas cidades do país.