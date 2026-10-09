Tiago Abravanel volta como Shrek em temporada carioca do musical em 2027

“Shrek - O Musical” é uma coprodução do Instituto Artium de Cultura com o Atelier de Cultura, responsáveis também por “Wicked”. Inclusive, o anúncio foi feito no palco da Grande Sala, justamente, após a última sessão de “Wicked”, musical protagonizado por Myra Ruiz, como Elphaba, e Fabi Bang, como Glinda. A montagem, que conta a história não contada das bruxas de Oz, levou mais de 124 mil pessoas ao complexo e bateu o recorde de bilheteria do local.