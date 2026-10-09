Artes

Tiago Abravanel volta como Shrek em temporada carioca do musical em 2027

Tiago Abravanel voltará a interpretar Shrek na temporada carioca de “Shrek - O Musical”, que estreia em 19 de maio de 2027 e ficará em cartaz, inicialmente, até 13 de junho, na Grande Sala da Cidade das Artes Bibi Ferreira, na Barra da Tijuca. Evelyn Castro também foi confirmada no elenco, no papel do Burro, ao lado do ator.

Por Flipar
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“Shrek - O Musical” é uma coprodução do Instituto Artium de Cultura com o Atelier de Cultura, responsáveis também por “Wicked”. Inclusive, o anúncio foi feito no palco da Grande Sala, justamente, após a última sessão de “Wicked”, musical protagonizado por Myra Ruiz, como Elphaba, e Fabi Bang, como Glinda. A montagem, que conta a história não contada das bruxas de Oz, levou mais de 124 mil pessoas ao complexo e bateu o recorde de bilheteria do local.

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Com direção geral de Gustavo Barchilon, “Shrek - O Musical” chega ao Rio de Janeiro após uma temporada no Teatro Renault, em São Paulo. Na capital paulista, Myra Ruiz e Fabi Bang se revezaram no papel de Fiona, enquanto Tiago Abravanel e Evelyn Castro interpretaram Shrek e Burro. Para as apresentações no Rio, o nome da atriz que viverá a princesa, assim como o restante do elenco, ainda não foi anunciado.

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Os ingressos para a temporada carioca já estão à venda pela Sympla e na bilheteria da Cidade das Artes, que funciona de terça a domingo, das 13h às 19h. Os preços variam de 50 a 420 reais. As sessões acontecem às quartas, quintas e sextas, às 20h; aos sábados, às 15h e às 19h30; e aos domingos, às 14h e às 18h30. A classificação indicativa é livre.

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Shrek foi criado pelo escritor norte-americano William Steig no livro infantil “Shrek!”, publicado em 1990. O personagem chegou ao cinema pela primeira vez na animação “Shrek”, de 2001. Nos palcos, “Shrek - O Musical” estreou na Broadway em 2008. Já a primeira montagem brasileira do espetáculo chegou ao Rio de Janeiro em 2012, com versão das músicas para o português assinada por Cláudio Botelho. O elenco teve Diego Luri como Shrek, Rodrigo Sant’Anna como Burro e Sara Sarres como Fiona.

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Tiago Abravanel nasceu em 21 de outubro de 1987, em São Paulo. Neto de Silvio Santos, ele é conhecido pelo trabalho no teatro musical e por atuações em diversas novelas. Na televisão, estreou em “Amor e Revolução”, do SBT, e depois participou de produções como “Salve Jorge”, “Joia Rara” e “Pega Pega”, da TV Globo.

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O ator também participou de programas da TV Globo. Em 2013, fez parte do elenco do “Dança dos Famosos” e terminou a competição na terceira colocação. Em 2017, foi apresentador de bastidores do “Popstar” e, em 2022, foi um dos participantes do “Big Brother Brasil 22”. Na ocasião, apertou o botão de desistência e deixou o programa.

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No teatro, Tiago Abravanel começou a carreira em 2004, com a peça “TeenBroadway”, e passou por musicais como “Avoar”, “Miss Saigon”, “Hairspray” e “Meu Amigo, Charlie Brown”. Um de seus principais papéis foi em “Tim Maia - Vale Tudo”, musical baseado no livro de Nelson Motta e dirigido por João Fonseca. Na produção, interpretou o cantor Tim Maia e levou o espetáculo a diversas cidades do país.

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