Mais altos que uma motosserra: aves brasileiras com cantos acima de 120 decibéis intrigam cientistas

O resultado faz parte de uma pesquisa conduzida por cientistas da Universidade de Massachusetts Amherst, nos Estados Unidos, com participação do brasileiro João Menezes, aluno de pós-graduação da instituição. Publicado na revista científica Evolution, o trabalho analisou o canto de 123 espécies, observadas em áreas dos Estados Unidos e de diferentes partes do Brasil.
Entre elas, 113 não tinham registros anteriores sobre a intensidade de suas vocalizações. A investigação não buscava simplesmente eleger a ave mais ruidosa, mas compreender quais características físicas influenciam a potência do canto e se fatores ambientais ou sociais ajudam a explicar essa variação.
Os resultados revelaram uma diferença de 58 decibéis entre as espécies avaliadas. No extremo inferior apareceu um beija-flor, com 64 decibéis, nível próximo ao de uma conversa humana. Já a seriema e a araponga-de-garganta-nua ocuparam o topo da escala, com marcas acima dos 120 decibéis.
As espécies de canto mais intenso também apresentam musculatura mais desenvolvida, capaz de favorecer uma maior compressão de ar durante a produção do som. O funcionamento guarda certa semelhança com instrumentos musicais, nos quais estruturas mais largas podem contribuir para a amplificação das ondas sonoras.
Apesar dessas associações, a pesquisa não encontrou uma explicação geral para a evolução de cantos tão potentes. Hipóteses relacionadas ao habitat, à capacidade de voo e ao sistema de acasalamento não receberam sustentação suficiente nos dados.