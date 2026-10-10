Descoberta na Alemanha revela como neandertais extraíam gordura de animais há 125 mil anos

Os neandertais foram uma espécie humana que habitou a Europa e partes da Ásia entre cerca de 400 mil e 40 mil anos atrás, convivendo durante milhares de anos com o Homo sapiens. Adaptados a ambientes frios, tinham corpos robustos, crânios alongados e cérebros que, em média, eram tão grandes quanto os nossos ou até maiores.