Descoberta na Alemanha revela como neandertais extraíam gordura de animais há 125 mil anos

Há cerca de 125 mil anos, os neandertais utilizavam a região para processar ossos de animais e extrair gordura e medula, importantes fontes de energia para sua alimentação. A descoberta revela técnicas de aproveitamento de recursos animais mais sofisticadas do que se imaginava.
A análise de cerca de 120 mil fragmentos ósseos e 16 mil artefatos de pedra revelou que os neandertais quebravam ossos de grandes mamíferos, como cavalos e cervos, para extrair medula e gordura. Os pesquisadores também encontraram indícios de que os ossos eram aquecidos em água para facilitar a extração desses nutrientes.
Os neandertais quebravam os ossos para retirar a medula e extrair a gordura por meio do aquecimento em água. Os pesquisadores acreditam que poderiam utilizar recipientes improvisados, feitos de casca de árvore ou estômagos de animais, embora não tenham encontrado evidências diretas desses utensílios.
A descoberta reforça as evidências de que os neandertais possuíam habilidades complexas e conhecimentos avançados para a época. O processamento dos ossos exigia planejamento, domínio de técnicas específicas e capacidade de aproveitar ao máximo os recursos alimentares disponíveis.
Segundo os pesquisadores, os neandertais podem ter acrescentado plantas ao preparo da gordura animal, formando uma espécie de caldo nutritivo. A hipótese sugere que eles combinavam diferentes ingredientes, embora não existam evidências diretas de que utilizassem plantas especificamente para melhorar o sabor.
Os neandertais foram uma espécie humana que habitou a Europa e partes da Ásia entre cerca de 400 mil e 40 mil anos atrás, convivendo durante milhares de anos com o Homo sapiens. Adaptados a ambientes frios, tinham corpos robustos, crânios alongados e cérebros que, em média, eram tão grandes quanto os nossos ou até maiores.
Evidências indicam que os neandertais enterravam seus mortos, fabricavam ferramentas sofisticadas e produziam adornos. Há também indícios de manifestações artísticas, embora algumas atribuições sejam debatidas. Seu desaparecimento, há cerca de 40 mil anos, pode estar relacionado a mudanças climáticas, competição com o Homo sapiens e outros fatores.
O sítio arqueológico de Neumark-Nord, na Alemanha, apresenta uma das evidências mais expressivas já encontradas da extração deliberada de gordura dos ossos de animais durante a Idade da Pedra. A descoberta amplia o conhecimento sobre as técnicas de alimentação e sobrevivência dos neandertais.
Neumark-Nord é uma área arqueológica localizada no estado da Saxônia-Anhalt, na Alemanha, conhecida por importantes vestígios da presença de neandertais. Seus sítios ficam próximos a antigos lagos, incluindo o Neumark-Nord 1, que existia durante o último período interglacial, há cerca de 125 mil anos.
Esse lago ficava ao sul da atual cidade de Halle e foi um ponto de atração para grupos humanos e animais durante o Eemiano, época em que o clima era mais ameno.
Pesquisas arqueológicas revelaram que grupos de neandertais frequentavam a região há cerca de 125 mil anos. Eles deixaram ferramentas de pedra, ossos de animais abatidos e vestígios de atividades organizadas, indicando que o local era utilizado para caça, processamento de alimentos e outras tarefas cotidianas.