Filmes e Séries Isaiah Washington revela morte da esposa após manter perda em sigilo por 16 meses Isaiah Washington, conhecido por interpretar o cirurgião Preston Burke na série “Grey’s Anatomy”, revelou em outubro de 2026 que sua esposa, Jenisa Garland, morreu em junho de 2025. Em uma publicação nas redes sociais, o ator explicou que manteve o falecimento em sigilo por mais de um ano para preservar a privacidade da família. Os dois foram casados por 29 anos. Por Flipar

Divulgação CW Network / Cate Cameron