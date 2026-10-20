Filmes e Séries Antonio Banderas e Nicolas Cage serão protagonistas da 5ª temporada de “True Detective” Antonio Banderas e Nicolas Cage serão os protagonistas da quinta temporada de “True Detective”, série de antologia da HBO. O anúncio foi feito no dia 16 de outubro de 2026, por meio de um vídeo publicado nas redes sociais do canal. Dias antes, durante um painel na New York Comic Con, Cage já havia dado indícios de que participaria da produção. Por Flipar

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