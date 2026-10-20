Antonio Banderas e Nicolas Cage serão protagonistas da 5ª temporada de “True Detective”

Nicolas Cage, cujo nome de batismo é Nicolas Kim Coppola, nasceu em 7 de janeiro de 1964, em Long Beach, na Califórnia, e é sobrinho do diretor Francis Ford Coppola. Vencedor do Oscar de Melhor Ator por “Despedida em Las Vegas”, ele também atuou em produções como “Feitiço da Lua”, “A Lenda do Tesouro Perdido”, “Cidade dos Anjos”, “Motoqueiro Fantasma” e “Spider-Noir”.
Já Antonio Banderas nasceu em Málaga, na Espanha, em 10 de agosto de 1960, e se destacou, inicialmente, nos filmes do diretor Pedro Almodóvar. Em Hollywood, atuou em produções como “Entrevista com o Vampiro”, “Pecado Original” e “Pequenos Espiões”, além de dar voz ao Gato de Botas na franquia “Shrek”.
Entre seus personagens mais marcantes está o herói Zorro, que interpretou nos filmes “A Máscara do Zorro” e “A Lenda do Zorro”. O ator também recebeu uma indicação ao Oscar de Melhor Ator por sua atuação em “Dor e Glória”, dirigido por Almodóvar.
Na quinta temporada de “True Detective”, ambientada em Jamaica Bay, em Long Island, Cage interpretará Henry Logan, enquanto Banderas dará vida a Rai García. Até o momento, a HBO não divulgou outros detalhes sobre os personagens nem sobre a trama. Os dois atores também atuarão como produtores executivos da produção, que ainda não teve o título oficial nem a data de estreia anunciados.
Criada por Nic Pizzolatto, “True Detective” estreou na HBO em 2014 e apresenta uma história e um elenco diferentes a cada temporada. A primeira conquistou cinco prêmios Emmy e teve Matthew McConaughey e Woody Harrelson nos papéis de dois detetives que investigam uma série de assassinatos aparentemente ritualísticos na Louisiana.
A segunda temporada foi protagonizada por Colin Farrell, Vince Vaughn, Rachel McAdams e Taylor Kitsch e foi ambientada na Califórnia, onde policiais de três departamentos diferentes precisam cooperar em uma investigação que conecta suas histórias. Já a terceira temporada contou com Mahershala Ali e Stephen Dorff nos papéis principais e acompanhou um caso de assassinato por meio de uma narrativa que se desenvolve em diferentes períodos.
A quarta temporada, intitulada “True Detective: Terra Noturna”, teve Jodie Foster e Kali Reis como as investigadoras Liz Danvers e Evangeline Navarro, responsáveis por apurar o desaparecimento de seis homens em uma estação de pesquisa no Alasca. A produção foi a primeira da série a ter duas mulheres como protagonistas, e Foster venceu o Emmy por sua atuação.