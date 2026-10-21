Galeria Dallol: espetáculo de arte natural em constante transformação na Depressão de Danakil A Depressão de Danakil, na Etiópia, é considerada um dos lugares mais extremos e inóspitos da Terra. Afinal, tem temperaturas que podem chegar a 60?°C e intensa atividade vulcânica. O local combina sal, enxofre e minerais em paisagens de beleza inquietante. Por Flipar

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