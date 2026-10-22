Celebridades e TV William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos William Bonner fez uma tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos, Beatriz, Laura e Vinícius, que completam 29 anos em 21 de outubro de 2026. O jornalista eternizou na pele uma lembrança especial dos três e compartilhou o resultado no Instagram. O desenho foi inspirado em uma fotografia antiga dos filhos ainda crianças, quando pulavam juntos em uma piscina. Por Flipar

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