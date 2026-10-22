William Bonner faz tatuagem em homenagem aos filhos trigêmeos

Segundo Bonner, a ideia partiu da filha caçula, que sugeriu transformar a imagem em uma tatuagem. Como foi o autor da fotografia, o jornalista também decidiu eternizar o momento na pele. Na publicação, ele celebrou o aniversário dos trigêmeos e comentou que conseguiram se reunir de alguma maneira, apesar dos compromissos profissionais de cada um.
A homenagem emocionou os seguidores, que elogiaram a ideia e o resultado da tatuagem nos comentários. Alguns também pediram que o jornalista compartilhasse a fotografia original que serviu de inspiração para o desenho. Filhos de William Bonner e Fátima Bernardes, os trigêmeos nasceram em 21 de outubro de 1997, no Rio de Janeiro.
William Bonner e Fátima Bernardes se conheceram na TV Globo e ficaram juntos por 26 anos. Em 1998, os dois passaram a dividir a bancada do “Jornal Nacional”, onde Fátima permaneceu até 2011, quando deixou o telejornal e deu lugar a Patrícia Poeta. O fim do relacionamento do casal foi anunciado em 2016.
William Bonner, cujo nome de nascimento é William Bonemer Júnior, nasceu em Ribeirão Preto, no interior de São Paulo, em 1963. Ele escolheu o sobrenome artístico por sua semelhança sonora com Bonemer e em homenagem à ativista Yelena Bonner. Formado pela Universidade de São Paulo, o jornalista iniciou a carreira como redator publicitário e locutor de rádio.
Em 1985, Bonner passou a trabalhar na TV Bandeirantes, onde apresentou telejornais. No ano seguinte, foi contratado pela TV Globo e estreou na emissora em junho, à frente do “SPTV”. Depois, passou pelo “Jornal Hoje” e comandou o “Jornal da Globo” de 1989 a 1993. Ao longo da carreira, também apresentou o “Fantástico”.
Em abril de 1996, Bonner assumiu a bancada do “Jornal Nacional” ao lado de Lillian Witte Fibe e, em 1999, passou a acumular a função de editor-chefe do telejornal. Ele também coordenou mudanças no formato do programa, como a incorporação de novas tecnologias e outras.
Em 1º de setembro de 2025, quando o “Jornal Nacional” completou 56 anos, a Globo anunciou a saída de Bonner do telejornal, após 29 anos como apresentador. Sua última aparição foi ao ar em 31 de outubro daquele ano. Bonner estreou no “Globo Repórter” ao lado de Sandra Annenberg.