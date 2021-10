Na falta do WhatsApp… por onde se comunicar?

AO Amanda Oliveira

No início da tarde desta segunda-feira (4/10), usuários notaram instabilidade no fluxo de envio e recebimento de mensagens em um dos aplicativos mais populares do país. O WhatsApp, juntamente com o Facebook e Instagram, saíram do ar.

Os problemas nas plataformas sob comando do bilionário Mark Zuckerberg impactaram usuários de todo o mundo. Confira abaixo alternativas de aplicativos de mensagens:

Telegram

O Telegram funciona por meio de uma conexão com a internet. O cadastro é realizado a partir do número de telefone. O serviço de mensagens instantâneas é concorrente direto do WhatsApp e possui ferramentas similares. Nele, é possível enviar mensagens de texto, áudio, vídeo, foto e figurinhas. Além de realizar chamadas de voz e vídeo. O aplicativo pode ser instalado em smartphones (Android ou iPhone), tablets e computadores.

No entanto, segundo o site DownDetector, o aplicativo também registrou instabilidade. Às 15:14 de hoje, haviam 1.127 notificações de problemas.



Signal

O Signal é desenvolvido pela Signal Foundation, uma organização sem fins lucrativos. Utilizado pelo fundador e CEO da Tesla e da SpaceX, Elon Musk e pelo ex-administrador de sistemas da CIA, Edward Snowden, o mensageiro é conhecido por não coletar dados dos usuários e possuir criptografia de ponta a ponta.

Apesar de não haver GIFs ou status/stories, as outras funções são similares aos outros aplicativos. O download do Signal está disponível na App Store e na Google Play.

Hangouts

A plataforma de comunicação, desenvolvida pela Google, possibilita a troca de mensagens, chamadas de voz e videochamadas. Além disso, grupos de até 100 pessoas podem ser criados. Para se cadastrar, é preciso preencher dados como nome e e-mail na plataforma.

O acesso pode ser realizado de qualquer dispositivo conectado à internet, seja por navegador ou aplicativos disponíveis para download na App Store ou Google Play.